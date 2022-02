UGent laat klachten rond grensoverschrijdend gedrag voortaan door één verantwoordelijke opvolgen

Meldingen rond grensoverschrijdend gedrag worden aan de Universiteit van Gent voortaan door één persoon opgevolgd. Dat laat de universiteit vrijdag weten.

De aanstelling moet ervoor instaan dat studenten en personeelsleden niet langer van het kastje naar de muur worden gestuurd als ze een klacht willen indienden. Bij lopende klachten wordt ook een verantwoordelijke aangesteld. Dat kan iemand zijn van de juridische dienst of van het meldpunt Trustpunt, waar negen personeelsleden werken.

Bij elke klacht zal de persoon die belast wordt met de zaak een centraal aanspreekpunt zijn en krijgt die de verantwoordelijkheid om ervoor in te staan dat informatie tussen de verschillende betrokkenen niet stilvalt. Dat is nodig om elke klager te garanderen dat de maximumtermijn van vier maanden, die sinds mei 2021 is ingevoerd, wordt nageleefd.

De voorbije dagen was ophef ontstaan over een studente die bijna twee jaar met verschillende diensten in contact had gestaan, nadat ze door een doctoraatsassistent was gefotografeerd tijdens een examen. Daarna werd ze benaderd op sociale media en volgde een gesprek over het lekken van examenvragen voor een – mogelijk seksuele – tegenprestatie.

Een melding bij de universiteit werd niet grondig opgevolgd en de betrokken diensten gaven de studente de boodschap dat de assistent een sanctie had gekregen. Dat bleek niet te kloppen: na bijna twee jaar is de man nog steeds in dienst van de UGent. De universitaire leiding vraagt de tuchtcommissie, die dit soort zaken behandelt, om spoed te zetten achter de zaak.

In 2020 zijn aan de UGent achttien gevallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld, maar niet noodzakelijk seksueel. Het gaat over incidenten tussen personeelsleden en studenten. Maar ook over problemen onder studenten of personeelsleden.

