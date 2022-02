Herman Van Holsbeeck verschijnt maandagnamiddag voor KI

Voormalig RSC Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck (67) verschijnt maandagnamiddag voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI), die zich moet uitspreken over zijn voorlopige hechtenis. Dat meldt zijn advocaat, meester Daniël Spreutels.

Het federaal parket en de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise voeren al enige tijd een gerechtelijk onderzoek naar witwaspraktijken en bendevorming. Dat onderzoek spitst zich onder meer toe op de financiële constructies rond de uitgaande transfer van Alexander Mitrovic en Chancel Mbemba naar de Engelse voetbalclub Newcastle, en de transfer van Youri Tielemans naar AS Monaco.

Vermoed wordt dat Herman Van Holsbeeck in het zwart – en zonder medeweten van RSC Anderlecht – een vergoeding zou hebben opgestreken voor die transfers. Van Holsbeeck werd daarover in september 2019 al ondervraagd, en werd toen in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte, maar vrijgelaten onder voorwaarden.

Met een maand verlengd

Op 18 januari werd Van Holsbeeck opnieuw opgepakt, waarna de onderzoeksrechter hem de volgende dag onder aanhoudingsbevel plaatste. Volgens het federaal parket gebeurde dat omdat er nieuwe elementen waren opgedoken in het dossier.

Zijn advocaten hadden op 24 januari aan de raadkamer gevraagd om de man vrij te laten en hadden daarbij betwist dat er sprake was van nieuwe elementen. Ook was er volgens hen geen gevaar dat Van Holsbeeck afspraken zou maken met andere betrokkenen in het dossier.

De raadkamer besliste evenwel de voorlopige hechtenis van de voormalig manager van Anderlecht met een maand te verlengen. Die ging daartegen in beroep, zodat hij maandag voor de KI moet verschijnen.