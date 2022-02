Limburg mag één grote regio blijven

De provincie Limburg wordt niet opgedeeld in verschillende regio’s voor bestuurlijke samenwerking. Dat heeft de Vlaamse regering bekendgemaakt.

Er komen geen zeventien, maar wel vijftien regio’s in Vlaanderen. De vijftiende regio strekt zich uit over de volledige provincie Limburg. Zij moet dus niet verder opdelen. De andere vier Vlaamse provincies tellen samen veertien regio’s.

Bedoeling van die regio’s was om de bestuurlijke versnippering tegen te gaan en komaf te maken met het kluwen aan lokale samenwerkingen tussen afvalintercommunales, politiezones, hulpverleningszones, enzovoort. Gemeenten kunnen zonder uitdrukkelijke motivering niet langer samenwerkingen opzetten over de grenzen van de regio’s heen. De regio’s zelf kunnen wel partnerschappen aangaan met elkaar.

‘Burger zal weinig merken’

Maar het plan zoals de regering het aanvankelijk voorstelde, dreigde Limburg in drie zones op te delen. En dat zinde de Limburgers niet. De provincie vroeg om één grote regio te mogen blijven en dat wordt nu toegestaan.

Gouverneur Jos Lantmeeters reageert tevreden op Radio 1. ‘De burgemeesters halen hun slag thuis’, zegt hij. Volgens hem is regionale samenwerking in Limburg al altijd iets geweest dat zich over de hele provincie strekte. ‘Door die opdeling in regio’s voelden burgemeesters zich beknot in hun vrijheid. Maar de burger zal weinig merken van de beslissing die vandaag viel: het is een bestuurlijke zaak’, zegt Lantmeeters.