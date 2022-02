Vlaamse regering wil vrijwillige boosterprik voor tieners

De Vlaamse regering wil dat tieners zo snel mogelijk een boosterprik kunnen krijgen op vrijwillige basis. Dat heeft minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gezegd op de persconferentie van de Vlaamse regering. Van de gevaccineerde 12- tot 17-jarigen zou acht op tien een boosterprik halen, als die mogelijkheid er komt. Dat blijkt uit een nieuwe ronde van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen.

Vrijdagavond legt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) de vrijwillige boosterprik voor tieners op tafel bij de deelstaten. Vlaanderen wil dat tieners eind volgende week vrijwillig hun boosterprik kunnen halen in vaccinatiecentra. Dit zou zonder uitnodiging gebeuren. Als Brussel en Wallonië vanavond niet volgen, zal Vlaanderen toch de vrijwillige booster mogelijk maken voor tieners.

Uit de wekelijkse coronabevraging van de UAntwerpen blijkt dat 79,4 procent van die leeftijdsgroep ook hun boosterprik zou willen halen. Net geen 12 procent zegt dat ‘misschien te willen doen’. ‘Slechts geen negen procent zou zich waarschijnlijk of zeker niet laten boosteren’, aldus het persbericht van de UAntwerpen. Volgens de onderzoekers toont dit aan dat er weinig terughoudendheid is voor de eventuele boosterprik.

De Hoge Gezondheidsraad en het Europees Geneesmiddelenagentschap hebben nog geen advies gegeven over de boosterprik voor 12- tot 17-jarigen. ‘In de Europese Unie zijn er al negen landen die het wel doen en hun jongeren beschermen. Als ik luister naar de experten dan vind ik dat wij dat ook moeten doen’, zei Beke bij VRT.

‘We bereiden ons voor, we hebben voldoende vaccins voor de jongeren en staan in overleg met vaccinatiecentra, maar er moet nog overeenstemming worden gevonden met de ministers van Volksgezondheid’, verduidelijkte Beke. ‘Onze standpunt is niet nieuw en de hele Vlaamse regering staat hierachter, maar we proberen altijd om tot een gezamenlijk akkoord te komen.’

‘We gaan het als regering niet aanbevelen, maar we kunnen het wel aanbieden’, zei Beke nog. Het is de bedoeling om tegen eind volgende week al de boosters voor tieners aan te bieden.

Verder in de Grote Coronastudie gaf 74,4 procent van de deelnemers aan dat ze akkoord gaan met de verplichting van het coronavaccin voor de volwassen bevolking.