Twee ‘mensen die in België wonen’ in vermiste toeristenvliegtuig IJsland

Drie toeristen zaten aan boord van een klein toeristenvliegtuig dat vermist raakte in IJsland. Twee van hen wonen in België. Dat heeft de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken vrijdag meegedeeld.

Het vliegtuig was donderdag op de luchthaven van Reykjavik om 10.30 uur lokale tijd vertrokken en zou over de Golden Circle vliegen, een populaire trekpleister van het land. Twee uur later zou het vliegtuig landen in Reykjavik. Er zaten vier mensen aan boord, de IJslandse piloot en drie toeristen, meldt het Amerikaans persagentschap AP.

In zijn bericht had AP gemeld dat een van de toeristen een Belg was, maar die informatie wordt niet bevestigd door de FOD Buitenlandse Zaken. ‘Het gaat niet om mensen met de Belgische nationaliteit, maar wel om twee mensen die in België wonen’, zegt woordvoerder Wouter Poels. ‘Om privacyredenen kunnen we geen verdere details geven.’

Telefoongegevens

Op basis van mobiele telefoongegevens wordt er nu in de eerste plaats gezocht in het gebied Thingvellir, laat Asgrimur Larus Asgrimsson van de IJslandse kustwacht weten aan AP.

Er zijn twee helikopters van de kustwacht, kleine privévliegtuigen en ongeveer vijfhonderd reddingswerkers ingezet om het vliegtuig en de vier inzittenden te vinden. Ze moeten een moeilijk en besneeuwd gebied in het zuidwesten van het eiland doorzoeken. Ook een vliegtuig van de Deense luchtmacht is ingezet.