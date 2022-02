Arno strijdt al een tijd tegen kanker, maar le plus beau wil spelen en zal spelen. Dat doet hij komend weekend in de AB en eind februari in Kursaal Oostende. Met Michèle Cuvelier van Studio Brussel spreekt de zanger openhartig over zijn leven, zijn zangcarrière en zijn dood: ‘Mijn assen in de zee voor Oostende. Dat wil ik.’