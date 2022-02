Goudhaan en zwarte mees grootste slachtoffers van massale sparrensterfte

De grote sterfte van naaldbomen in Vlaanderen doet de populatie van enkele vogels kelderen. Vooral de goudhaan en de zwarte mees kregen afgelopen jaren klappen.

De massale sterfte van naaldhout sinds 2017 heeft een grote invloed op het aantal vogels in Vlaanderen. Dat liet Natuurpunt donderdag weten in een nieuwe studie. Vooral vogels die het liefst in fijnsparren vertoeven, zoals de goudhaan en de zwarte mees, kenden enorme dalingen. De broedpopulatie van de goudhaan nam zelfs met de helft af.

De twee soorten zijn zodanig op de fijnspar gesteld, dat overleven in andere bomen voor hen praktisch onmogelijk is, zegt Marc Herremans, chef studie bij Natuurpunt. ‘Vogels die zich naar een andere habitat keren, kunnen die sterfte overleven, bij de zwarte mees en de goudhaan lijkt dat niet het geval te zijn.’

In Vlaanderen verdween in totaal meer dan 80 procent van de naaldbomen, als gevolg van jaren vol extreem weer en de afwisseling van zeer natte en zeer droge tijdsperiodes. ‘Naaldbomen waren hierdoor zodanig verzwakt dat parasieten zoals de letterzetter (een soort schorskever) de kans kregen om te gaan woekeren’, zegt Herremans.

Ook de populatie van de zwarte mees krijgt klappen. Foto: BELGAIMAGE

De grote sparrensterfte is erg uitzonderlijk, want normaal gezien veranderen landschappen erg traag. ‘Als je het bekijkt in context met de klimaatsverandering, dan blijkt dat het plots wel heel snel gaat. Het gaat over bossen die enkele decennia oud zijn, die op 3 à 4 jaar helemaal zijn verdwenen. De vogels die aan deze bomen gekoppeld zijn, zitten nu op 50 procent, waarvan binnen tien jaar vermoedelijk nog 10 procent overblijft’, aldus Herremans.

Ook tegenover de rest van de wereld doen we het volgens Herremans niet zo goed. ‘Als we naar andere landen kijken, gaat het in Vlaanderen niet zo goed met onze vogels. Globaal is er een daling die varieert tussen de 1 en 5 procent. Wij behoren tot die laatste’, aldus Herremans.