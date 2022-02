L’événement laat je voelen hoe het is om geen baas te zijn over je eigen lichaam

L’événement: een film over een abortus in de jaren 1960. Je denkt misschien: ver-van-mijn-bed-show? Integendeel. Filmrecensent Jeroen Struys vertelt waarom de film vandaag zo relevant is. En dan: opera.





Anne Teresa De Keersmaeker vermengde opera met dans in Così fan tutte, een Mozart-opera die ze begin 2017 maakte in Parijs. Zelf noemt ze het Temptation Island avant la lettre. Benieuwd? Onze dansrecensente Charlotte de Somviele komt vertellen waarom het stuk zo indrukwekkend is.

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.