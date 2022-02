Colruyt stapt in maaltijdboxleverancier Foodbag

Supermarktketen Colruyt wil zijn aanbod voor thuisleveringen verder uitbreiden, en investeert 27 miljoen euro in Foodbag, de Belgische concurrent van HelloFresh.

Colruyt stapt in Smartmat, een Belgisch bedrijf dat maaltijdboxen Foodbag en 15grams aan huis levert en sinds kort de onlinesupermarkt Rayon uitbaat. De Belgische supermarktketen verwerft 41,36 procent in Smartmat en legt daarvoor 27,25 miljoen euro op tafel.

Een deel van die aandelen neemt ze over van Korys, de investeringsgroep van de familie Colruyt, waardoor Colruyt en Korys samen zo’n 83 procent van Smartmat in handen krijgen. Het managementteam van Smartmat, onder wie medeoprichter en algemeen directeur Stéphane Ronse, blijft wel aan boord.

Met de investering hoopt Colruyt zijn positie te versterken in de strijd om de online voedingsconsument. De coronapandemie heeft de inzet verder verhoogd. De opmars van onder meer flitsbezorgers (die boodschappen binnen het kwartier aan huis leveren) en maaltijdboxbezorgers beukt op de markt. Door samen te gaan met een ‘dynamisch groeibedrijf’ als Smartmat, kan Colruyt zijn online productaanbod vervolledigen en groeien in thuisleveringen, zegt Tom De Prater, verantwoordelijke voor de e-commerce food bij Colruyt.

Partnerschap verankeren

Het Duitse HelloFresh is de grootste en bekendste speler in de markt van maaltijdboxen, maar Foodbag rukt op. Door in te zetten op lokale en seizoensgebonden ingrediënten heeft het, samen met 15grams, ongeveer 30 procent van de markt in handen, volgens marktonderzoeksbureau Shopperware.

Colruyt Group en Smartmat werkten al sinds 2019 samen. Zo is de ‘One Meal Box’ van Foodbag te koop bij de OKay-filialen (de kleinere buurtwinkels van Colruyt) en in een aantal Collect&Go-afhaalpunten. Maar door het partnerschap nu te verankeren, kunnen ze de expertise op het gebied van logistiek en de efficiëntie van de onlinedienstverlening verbeteren, klinkt het in een persbericht. Bovendien delen Smartmat en Colruyt dezelfde visie op duurzaamheid, benadrukken ze.

Ook de concurrenten van Colruyt zitten niet stil. Ahold Delhaize plant dit jaar een beursgang voor zijn dochter Bol.com (DS 16 november), om ook de onlinewinkels van zijn supermarkten te helpen groeien. En het Nederlandse Jumbo ging onlangs in zee met de Duitse flitsbezorger Gorillas (DS 4 januari).