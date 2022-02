Chinese beveiligers trekken NOS-verslaggever live uit beeld

Chinese beveiligers hebben vrijdagmiddag Sjoerd den Daas, een correspondent van de Nederlandse openbare omroep NOS, tijdens een livegesprek over de Olympische Winterspelen uit beeld getrokken.

‘We worden hier weggetrokken’, zegt de journalist live in beeld. ‘We zijn net al uit een ander gebied weggezet, dus ik vrees dat we later moeten terugkomen.’

De NOS laat in een reactie weten dat Den Daas in orde is en later in de uitzending zijn verhaal kon vervolgen. Het is niet duidelijk waarom de NOS-journalist door de beveiligers uit beeld werd getrokken. De NOS kan niet zeggen of er maatregelen worden genomen om dat soort incidenten tijdens de rest van de Olympische Winterspelen te voorkomen.

‘Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China’, meldt de hoofdredactie van NOS Nieuws in een kort bericht op Twitter.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

De NOS meldde voor de Olympische Winterspelen ook al ‘passende maatregelen’ te nemen om te voorkomen dat Chinese spyware informatie van de laptops en smartphones van de journalisten zou kunnen halen.