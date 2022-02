Vlaanderen wil 1,2 miljard euro uit energiefactuur halen via afbouw subsidies groene stroom

De Vlaamse regering gaat de komende tien jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uitbetalen aan grote investeerders. Op die manier hoopt Vlaanderen de elektriciteitsfactuur structureel te drukken.

De regering wil de uitbetaling stopzetten voor zo’n 1.200 installaties van ongeveer tweehonderd investeerders. Het gaat om installaties van voor 2013, waarvan de groenestroomcertificaten nog niet gekoppeld zijn aan de energieprijs, dat hebben Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) vrijdag aangekondigd op de persconferentie van de Vlaamse regering.

‘De energieprijzen swingen de pan uit als gevolg van ontwikkelingen op het internationale forum’, zei Jambon. ‘Veel Vlamingen maken zich terecht zorgen dat ze letterlijk en figuurlijk in de kou dreigen te komen staan. Als Vlaamse regering beschikken we niet over hefbomen om de energiefactuur op korte termijn naar beneden te krijgen, maar we kunnen er wel enkele heffingen uithalen.’

‘Wonderen kunnen we op korte tijd niet verrichten, dat gaan we niet beloven. We passen ook voor een vestzak-broekzakoperatie waarbij dat geld via de belastingbrief teruggehaald wordt’, aldus Jambon. ‘Er is de voorbije twee jaar 200 miljoen euro uit energiefactuur gehaald door het opkopen van groenestroomcertificaten en straatverlichting. Nu gaan we nog eens 1,2 miljard euro uit de factuur halen, gespreid over tien jaar. Dat bedrag gaat niet alleen naar gezinnen, maar ook naar bedrijven’, belooft Jambon.

‘Er zijn twee zaken beslist’, vult minister Demir aan. ‘Als er meerinkomsten zijn in het klimaatfonds, dan geven die we terug aan eenieder die investeert in isolatie en renovatie. Er zit 44 miljoen euro extra in het klimaatfonds, dat gaat naar zij die hun huizen renoveren. Heel belangrijk daarbij zijn dak- en zoldervloerisolatie, want veertig procent van de energie gaat verloren via het dak. De premie van vier euro per vierkante meter wordt verdubbeld. We hebben ook extra budget voorzien voor thuisbatterij.’

Daarnaast gaat de Vlaamse regering ook ingrijpen in oversubisdies. ‘Dat moet billijk en gerechtvaardigd zijn. We gaan 1,2 miljard euro minder uitgeven aan groenestroomcertificaten. We moeten vermijden dat het in de factuur van ons allen terechtkomt. Zo’n ingreep moet dus juridisch sluitend zijn’, benadrukt minister Demir. ‘Daarom zijn er twee externe juristen geraadpleegd. We gaan de regeling ook voorleggen aan de Raad van State. Hiermee vermijden we met gezond boerenverstand torenhoge subsidies.’