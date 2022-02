Diependaele lanceert ‘historische hervorming’ sociale huisvestingsmaatschappijen

Na wekenlang aandringen van de sociale huisvestingsmaatschappijen op duidelijkheid rond de geplande hertekening van het sociaal woonlandschap is de kogel door de kerk. De Vlaamse regering bereikte hierover op de ministerraad van vrijdag een akkoord. Telt Vlaanderen nu nog 134 verschillende sociale verhuurders - 86 huisvestingsmaatschappijen en 48 sociale verhuurkantoren - dan zullen er op 1 januari 2023 nog slechts 42 woonmaatschappijen zijn.

Elke woonmaatschappij zal maar binnen één werkingsgebied actief mogen zijn. Die gebieden zijn door de regering ook al afgebakend, en kunnen meerdere gemeenten omvatten - in het geval van Limburg zelfs de hele provincie. Nu zijn in dezelfde stad nog vaak meerdere spelers actief, in Gent zelfs acht tegelijk. ‘Het was een wirwar van structuren. Voor kandidaat-huurders was het daardoor niet altijd even duidelijk waar ze moesten aankloppen’, zegt Matthias Diependaele (N-VA), Vlaams minister van Wonen. ‘Eindelijk ontwarren we die knoop. Dit komt de efficiëntie en slagkracht ten goede, wat uiteindelijk de bouw van sociale woningen zal versnellen. Dit is een historische hervorming.’

De N-VA’er maakt zich ook sterk dat de fusie het aantal politieke mandaten aanzienlijk zal doen teruglopen, omdat een aanzienlijk aantal maatschappijen – allen met hun eigen raden van bestuur – zullen verdwijnen. Daartegenover staat wel dat de lokale gemeentebesturen binnen elke woonmaatschappij een meerderheidsstemrecht zullen hebben.

Helse klus

Het akkoord komt voor de sector niks te vroeg. De huisvestingsmaatschappijen moesten eind oktober vorig jaar al doorgeven waar ze vanaf volgend jaar actief willen blijven. Pas nu krijgen ze duidelijkheid over hun toekomstige werkingsgebied. De afgelopen maanden leefde hierover niet alleen veel frustratie op het veld, het vertraagde zelfs de bouw van nieuwe sociale woningen. Terwijl er 170.000 Vlaamse gezinnen op een sociale woning wachten. ‘Er waren amper sociale huisvestingsmaatschappijen die de voorbije maanden nieuwe projecten wilden opzetten in gemeenten waarvan ze niet eens zeker wisten of ze daar volgend jaar nog actief zouden zijn’, zegt Carien Neven, voorzitter van de Verenigingen van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH). ‘Plannen werden in de ijskast gestopt.’ Die kritiek kwam nog bovenop de verontwaardiging over het plan van Diependaele om niet-opgenomen subsidies voor de bouw van sociale woningen door te sluizen naar de private sector (DS 13 januari).

Diependaele zegt ‘ten volle te beseffen’ dat de 134 huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren een helse klus wacht om in krap elf maanden tijd een enorme fusieoperatie te voltooien. ‘Maar de draaiboeken liggen klaar, en we hebben volop begeleiding voorzien. Ze staan er zeker niet alleen voor.’

Argwaan

Al blijft de vraag hoeveel verzet er nog opduikt tegen de fusies. Volgens Diependaele is het merendeel van de sector mee in zijn hervormingsverhaal, dat steunt op efficiëntiewinst en slagkracht. Toch zijn er ook huisvestingsmaatschappijen waar argwaan bestaat over de grotere rol die de lokale politiek binnenkort zal spelen binnen hun structuren en beslissingsprocessen. ‘Volgens ons is dat net goed, én in het belang van de huurders’, countert Diependaele. ‘Niemand die beter weet welke woningen er nodig zijn op welke plekken in hun gemeentes, dan de gemeentebesturen zelf.’

Het grootste probleem speelt in Gent, waar huisvestingsmaatschappij De Volkshaard weigert te fuseren met Woningent. De 3.500 sociale woningen in Gent van De Volkshaard – die vertrekt uit de stad – dreigen daardoor op de private markt te belanden. Wel buigt het Vlaams Parlement zich momenteel over een verbod op de verkoop van sociale woningen op de private markt tot 2028. Diependaele verwacht dat dit verbod ‘een dezer dagen’ wordt goedgekeurd.