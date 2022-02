Nadat een zorginstelling in Geraardsbergen haar vergunning was kwijtgespeeld omdat de zorg voor de bewoners tekortschoot, vormde de eigenaar haar om tot Alegria Cohousing. En zo verdween elke vorm van controle. Gisteren werden zeventien bewoners in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Dementerende mensen zaten vastgebonden in hun zetel. Bijna allemaal bleken ze besmet met het coronavirus.