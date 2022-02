Net als zijn voorgangers heeft ook Joe Biden een topterrorist uitgeschakeld. Eerder gingen Barack Obama, met Al-Qaedaleider Osama bin Laden, en Donald Trump, met IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi, hem al voor. De manier waarop ze dit aankondigen is typerend voor hun presidentschap. In bovenstaande video zetten we hun toespraken even naast elkaar.