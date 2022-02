Exact tien jaar geleden was de koudste dag van de eeuw: ‘Zelfs voor Belgische winter uitzonderlijk’

Op 4 februari 2012 daalde het kwik 15 graden onder nul. Vandaag staat het 10 graden boven het vriespunt, dat is maar liefst 25 graden warmer dan tien jaar geleden. Kunnen we dit jaar nog winterse temperaturen verwachten?

Hoewel de winter warm aanvoelt, liggen de huidige temperaturen nog dichter bij het gemiddelde dan die van het extreem koude 4 februari 2012. ‘We zaten midden in een koude golf, waardoor het een uitzonderlijk koude dag was. Zelfs voor de Belgische winter’, vertelt weerman Ruben Peelman. ‘We moeten de temperaturen van die dag dus niet bekijken als normale wintertemperaturen.’

De warmere temperaturen van vandaag hoeven niet het einde van de winter te betekenen. ‘We spreken van een zacht begin van de winter, maar dat wil zeker niet zeggen dat het tij niet kan keren. Het is moeilijk om ver in de toekomst te kijken, maar sneeuw is dus nog niet uitgesloten’, legt Peelman uit. Volgens David Dehenauw van het KMI is het moeilijk om verder dan twee weken in de toekomst te kijken. ‘Tot nu hebben we nog niet echt winterweer gehad. Voorlopig zal het er tot half februari ook niet van komen. Wat daarna gebeurt weet ik niet. Dus nee, ferm winterweer kan ik niet uitsluiten.’

Schaatsen op de Damse Vaart (11 februari 2012) Foto: BELGA