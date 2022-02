Coach Johan Walem heeft zich carrièreswitch naar RSCA Women nog niet beklaagd: ‘In het vrouwenvoetbal leer je het echte leven kennen’

Een half jaar geleden maakte Johan Walem (50) een carrièreswitch. Hij had de Belgische U21 en KV Kortrijk getraind en was bondscoach van Cyprus, maar opeens werd hij trainer bij de RSCA Women. Plots moest de T1 nadenken wanneer hij de kleedkamer mocht binnenstappen, gaf hij tactiek aan Tessa Wullaert en kreeg hij te maken met een véél kleiner budget. ‘Het is een andere wereld.’