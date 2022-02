De autoriteiten in de Amerikaanse stad Minneapolis, in de staat Minnesota, hebben donderdag een video vrijgegeven waarop te zien is hoe een zwarte man om het leven komt bij een politie-interventie. De politie van Minneapolis krijgt veel kritiek sinds George Floyd in 2020 door agent Derek Chauvin werd vermoord.

Amir Locke, een 22-jarige zwarte man, werd doodgeschoten toen een Swat-team van de politie van Minneapolis woensdag een flat bestormde. Politiechef Amelia Huffman verklaart dat de agenten een arrestatiebevel hadden voor drie woningen in het appartementencomplex, maar dat Locke niet genoemd werd in het oorspronkelijke arrestatiebevel.

De politie-inval zou verband houden met een lopende zaak in het nabijgelegen St. Paul, waarbij Amir Locke niet betrokken was. ‘We zullen blijven aandringen op antwoorden in deze zaak, zodat Amirs rouwende familie dit kan afsluiten’, aldus advocaat Ben Crump, die ook de familie van George Floyd heeft verdedigd.

In een persbericht dat op de dag van de schietpartij werd gepubliceerd, zegt de politie dat de agenten eerste hulp verleenden aan Locke, die in een nabijgelegen ziekenhuis overleed.