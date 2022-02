Van Gucht: ‘Piek besmettingen vijfde golf ligt achter ons, hoogtepunt lag op 24 januari’

Nu het aantal coronabesmettingen met twintig procent is gedaald in een week, ligt de piek van de vijfde golf van het coronavirus achter ons. ‘Toch blijft voorzichtigheid geboden’, klinkt het bij het Nationaal Crisiscentrum.

Afgelopen week waren er bijna 32.000 positieve tests per dag, een daling met 20 procent tegenover vorige week. De piek van de vijfde golf lag op maandag 24 januari met 76.000 besmettingen. Het hoogste weekgemiddelde per dag lag een dag later, op 25 januari, met 52.327 besmettingen.

Toch waarschuwt viroloog Steven Van Gucht op het wekelijkse persmoment van het Nationaal Crisiscentrum dat de vijfde golf nog niet voorbij is. ‘Voorzichtigheid blijft geboden’, zegt hij.

Daling besmettingen onderwijs ingezet

De besmettingen dalen het hardst onder jongeren en hun ouders, de 30- en 40-plussers. Ook in het onderwijs is volgens Van Gucht de daling ingezet. Onder ouderen stijgt het aantal besmettingen: bij 80-plussers zelfs met zo’n 23 procent. Ook op de werkplek stijgt het aantal positieve testresultaten ‘fel’. Van Gucht benadrukt dan ook dat ‘thuiswerken indien mogelijk’ het uitgangspunt blijft.

Tussen 25 en 31 januari werden elke dag gemiddeld 41.757 nieuwe coronagevallen vastgesteld. In diezelfde periode werden per dag gemiddeld ruim 107.000 tests afgenomen, waarvan er 44,8 procent positief waren.

Het aantal doden is in diezelfde zeven dagen wel nog gestegen. Elke dag overleden gemiddeld 33 mensen aan de gevolgen van covid-19.

Belgische ziekenhuizen

In de week van 28 januari tot en met 3 februari werden dagelijks gemiddeld 364,7 patiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen als gevolg van covid-19. Dat is nog een stijging met 5 procent, maar de toename lijkt wel te vertragen. In totaal liggen op dit moment 4.239 mensen (+15 pct) met een coronabesmetting in de ziekenhuizen, van wie 431 op de afdeling intensieve zorg (+20 pct).

Het reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames blijft licht zakken. Het staat vrijdag op 1,03, donderdag was het nog 1,05. Bij een cijfer onder 1 verliest de epidemie aan kracht.