Lotte Lie skiet en schiet voor België op Winterspelen, geeft biatlon een boost

Lotte Lie komt vandaag, maandag, aan de bak op de Olympische Winterspelen in China. En daarmee is ze de eerste vrouwelijke biatlete uit ons land die daarin slaagt. Biatlon, dat is een combinatie van langlaufen en schieten. Een heel atypische sport voor België, zou je kunnen denken. Maar geldt dat eigenlijk niet voor alle wintersporten?





Maakt België een kans op deze Winterspelen? Sportredacteur Diebrecht De Smet geeft uitleg.

Voor de beste luisterervaring en meer podcasts:

download gratis onze podcast-app.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Diebrecht De Smet | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie & Eindredactie Marie Garré| Audioproductie Pieter Santens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.