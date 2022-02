Coens bijt van zich af in stikstofdossier: ‘Waar is de empathie met de boeren?’

CD&V-voorzitter Joachim Coens zet de Vlaamse discussie over het stikstofplan van N-VA-minister Zuhal Demir nog eens op scherp. ‘We willen een deftige financiële oplossing’, zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen.

De Vlaamse regering slaagt er al weken niet in om knopen door te hakken in het gevoelige stikstofdossier. Het is een van de grootste splijtzwammen in de regering van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Dat blijkt vandaag opnieuw uit een interview met CD&V-voorzitter Joachim Coens in de Krant van West-Vlaanderen.

Over de vraag wat de grootste uitdaging is voor de Vlaamse regering moet Coens niet lang nadenken. ‘Er zijn er veel, maar op korte termijn is dat het stikstofdossier. Ook wij willen een gezonde leefomgeving en dus minder stikstofuitstoot. Dat zal ook een impact hebben op de landbouw en wellicht zijn er vandaag te veel varkens. Maar je kan de boeren niet van dag op dag strengere normen opleggen zonder hen te begeleiden in de transitie.’

‘Hier spreken we over peanuts’

Het plan van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat nu op tafel ligt, bestempelt Coens openlijk als ‘niet goed’. Hij benadrukt dat de Vlaamse regering met meer centen over de brug moet komen. ‘Waar is de empathie met de boeren? Dat zijn de mensen die ons voedsel produceren hé. Ik mis een financieel verhaal dat de transitie mogelijk maakt.’

Coens verwijst onder meer naar het Nederlandse stikstoffonds waar 20 miljard euro in zal zitten. ‘En hier spreken we over peanuts, enkele miljoenen misschien. Dat is absoluut niet voldoende. Het moet véél en véél meer zijn. We willen een deftige oplossing voor de boeren. Anders stappen we niet mee in het verhaal.’

Een paar weken geleden sprak ook Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) in Het Nieuwsblad al haar onvrede uit over de compromisbereidheid van Demir. ‘Ze krijgt heel veel ruimte. Maar it takes two to tango. De bereidheid om akkoorden te sluiten moet van twee kanten komen’, klonk het toen.

‘Mijn opdracht is niet af’

Intussen laat Coens in de Krant van West-Vlaanderen ook duidelijk verstaan dat hij graag CD&V-voorzitter wil blijven. In december wachten er al nieuwe voorzittersverkiezingen. ‘Maar mijn opdracht is nog niet af. Ik wil niet op deze manier eindigen. Ik zou de partij graag eens leiden in niet-coronatijden.’