Evy Poppe bijt voor de Belgen de spits af

Evy Poppe (17) komt als eerste Belgische in actie op de Spelen. Ze doet vannacht (3.45 uur) mee aan de slopestyle.

De Oost-Vlaamse kende een woelige aanloop naar de Winterspelen. Haar selectie ten nadele van Loranne Smans, die het Belgische snowboardticket voor de Spelen binnenhaalde, deed stof opwaaien. Smans trok zelfs naar de rechtbank om alsnog het olympisch ticket van Poppe terug te nemen, maar ving bot. ‘Ik heb er niet veel aandacht aan gegeven en de focus op mijzelf gehouden’, zei Poppe zaterdag. ‘Ik heb mij nooit zorgen gemaakt. Ook niet toen ik voor het eerst over die rechtszaak hoorde. Ik dacht: oké, ik zal wel zien wat het geeft.’

Poppe vindt het wel jammer dat er door haar selectie een conflict is ontstaan in het Belgisch snowboardwereldje. ‘Dat is enorm spijtig. Ik begrijp Lorannes reactie. Mocht dit mij overkomen, zou ik wellicht hetzelfde gedaan hebben. Ik ken Loranne goed. We doen vaak trainingen en wedstrijden samen. Ik heb haar sinds de selectie niet meer gehoord of gezien. Ik heb zelf ook geen contact gezocht, want ik wou de rust bij mezelf behouden. Ik probeer er niet te veel aan te denken.’

Poppe won eerder goud op de Jeugdspelen en wordt beschouwd als een toptalent in het snowboarden. Toch tempert ze de verwachtingen voor haar eerste Winterspelen. ‘Het is een unieke ervaring dat ik hier zo jong al mag staan. Ik ga mij niet te veel druk opleggen. Ik ben een heel kalm persoon en blijf rustig onder deze omstandigheden. Ik heb nog geen zenuwen of stress gehad. Voor mij zijn deze Spelen vooral een leermoment. Het grote doel blijven de Winterspelen van 2026 in Milaan.’

Chinese Muur

Het freestyleparcours van het Genting Snow Park in Zhangjiakou oogste de voorbije dagen veel lof van de snowboarders en skiërs. In het parcours is onder meer een replica van een deel van de Chinese Muur gebouwd. Ook Evy Poppe is enthousiast ‘Het is heel bijzonder. Die muur is mooi gemaakt en het is positief dat hij er staat, want hij houdt de enorme wind tegen. Dat is belangrijk om op de rails de tricks te kunnen doen. Het is een uitdagend parcours met modules die ik nooit eerder deed. Ook de nepsneeuw valt best wel mee. Op de pistes ligt een mix van kunstsneeuw en echte sneeuw, waardoor je echt wel een sneeuwgevoel hebt. Vrijdag (vandaag, red.) heb ik nog één trainingsdag, hopelijk komt alles goed en kan ik mijn run mooi landen.’