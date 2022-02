Grijze vrijdag met ‘s middags veel wind

Vrijdag start zwaarbewolkt met af en toe motregen. Rond de middag bereikt een neerslagzone de kust. Die gaat gepaard met veel wind, met rukwinden tot 75 km/u of lokaal iets meer.

De maxima schommelen tussen 4 en 10 graden. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond verlaat de neerslagzone ons land via het zuidoosten. Elders is het al droog en verschijnen er steeds meer opklaringen. Vrijdagnacht wordt het wisselend bewolkt met vooral in de Ardennen meer lage wolken. Het koelt flink af bij minima tussen ­-3 graden in de Hoge Venen, +1 graad in het centrum en +4 graden aan zee. In de Ardennen is er kans op rijm-­ of ijsplekken. De wind wordt meestal matig.

Zaterdag wordt een droge en vrij zonnige dag met vooral over de Ardennen lage wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de hoge bewolking toe vanaf het westen. Het wordt 3 tot 9 graden bij een matige zuidwestenwind. In de loop van de namiddag en naar de avond toe neemt de wind toe en wordt uiteindelijk vrij krachtig landinwaarts en soms krachtig aan zee met rukwinden van 55 km/u.

Zondag sleept een actief koufront over ons land en wordt het een grijze en regenachtige dag. Er kan uiteindelijk tussen 10 tot 20 l/m2 regen vallen. De aangevoerde lucht is echter vrij zacht met maxima van 4 tot 10 graden. Er staat een vrij krachtige tot krachtige wind met windstoten tot 75 km/u in het binnenland en tot 85 km/u aan zee. In de loop van de namiddag neemt de wind in kracht af.

Maandag wordt vrij zonnig en droog, al kan er eerst vooral ten zuiden van Samber en Maas nog vrij veel bewolking hangen waaruit nog wat neerslag valt (wat smeltende sneeuw in de Hoge Venen). Het wordt ongeveer 8 graden in het centrum van het land.

Dinsdag bevinden we ons in een warme sector en is het grijs en overwegend droog met hier en daar kans op wat motregen De aangevoerde lucht is zeer zacht met maxima van 6 tot lokaal 12 graden.