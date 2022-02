Cancer Survivor Center wapent patiënten tegen mentale issues

Ze zijn genezen van kanker, maar toch lijden ze nog mentaal. Het overkomt meerdere patiënten die eerst de slechtst mogelijke prognose kregen van hun behandelende arts, maar voor wie een nieuwe ­immuuntherapie onverhoopt toch aansloeg. ‘Het kan erg dubbel zijn’, zegt diensthoofd Medische Oncologie en professor Bart Neyns (UZ Brussel, VUB). ‘Deze survivors zijn oprecht blij dat ze genezen zijn, maar de ervaring kan toch ­heftige emotionele gevolgen hebben. Die kunnen erg lijken op posttraumatische stressstoornissen, of ze kunnen in extreme gevallen zelfs voor ­suïcidale gedachten zorgen.’

Hoe dat precies komt, is niet meteen duidelijk. ‘We denken alleszins niet dat het komt door de therapie zelf, want die is stopgezet.’ Hoe dan ook, de patiënten dienen zich opnieuw aan te passen aan hun toekomst. Ze kunnen daarvoor nu terecht in het Cancer Survivor Center in het Green Energy Park in Zellik, een hub van VUB en het UZ voor innovatie. Na een intakegesprek met ­een psycholoog en een psychiater krijgt de ­patiënt een programma van twaalf weken voorgeschoteld ‘met groepsactiviteiten, zoals groepstherapie, maar ook een stuk kinesitherapie, alsook cognitieve remediëring om mensen inzicht te geven in hun problematiek’.