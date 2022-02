Anderlecht vermijdt nederlaag in Crocky Cup dankzij VAR

Paars-wit speelde in de heenmatch van de halve finales 2-2 op Eupen nadat het in de blessuretijd nog een penalty kreeg. Was die fout echt binnen de box? Dat neemt niet weg dat het nog een zware terugmatch wordt. Zeker als RSCA zijn niveau niet opkrikt en Kompany vreemde wissels blijft doen.

Anderlecht had in de competitie dan wel twee keer op rij verloren, maar in deze halve finales zouden ze het toch niet laten liggen. Joshua Zirkzee leek er net zo over te denken en had er goesting in. De Nederlander haakte geregeld af en gaf verfijnde passes. Na drie minuten wipte Zirk het leer al mooi naar Kouamé en de Ivoriaan werd gehaakt door Agbadou: direct penalty. Het was Lior Refaelov die achter de bal ging staan en de Israëli scoorde zijn eerste goal in 2022.

Onhandige Mykha

Uitdoelpunten in de beker tellen dan wel niet meer, maar Anderlecht zat meteen op rozen. Helaas deed Bogdan Mykhaylichenko ons daarna denken aan een jongetje dat zelden mocht meespelen en vaak in een hoekje zat.

Mykha speelde opnieuw als rechtsback en had het moeilijk met opponent Teddy Alloh. De PSG-huurling ging hem voorbij en tegen zijn voet legde de Oekraïner hem onhandig neer. Ook hier ging de bal op de stip en Smail Prevljak knalde de 1-1 binnen.

Bij Anderlecht dachten ze na de voorsprong dat alles wel van een leien dakje zou lopen. Hoedt ging overdreven zelfzeker acteren en deelde te veel slechte passes uit, terwijl Verschaeren vaak terugkeerde op zijn stappen. Neen, dit RSCA heeft zijn niveau van voor de winterstop nog niet teruggevonden. Eupen was het gevaarlijkst met een aantal afstandsschoten. Als daar maar geen ruzie van kwam in de Brusselse kleedkamer.

Benito Raman zat op de bank alvast te popelen om het ongelijk van Kompany te bewijzen. Als Anderlecht nu al zekerheid wou over zijn eerste bekerfinale sinds 2015 moest het na de rust vooral snediger gaan voetballen. De bezoekers kwamen wel gretiger uit de kleedkamer, maar Eupen ging pal in de organisatie staan. Héél veel balbezit leidde amper tot kansen. Refaelov trapte de beste mogelijkheid over.

Vincent Kompany moest dus ingrijpen en bracht onder meer Raman. Eigenaardig genoeg haalde de coach opnieuw Zirkzee naar de kant en niet Kouamé. Weeral. Om eerlijk te zijn: wij snappen dat niet. Anderlecht kon wat creativiteit en verfijndheid gebruiken. Zirk was zowat de enige die af en toe voor finesse zorgde en dan kies je opeens voor twee lopers vooraan.

Olsson out?

Het gevolg was dat de bezoekers wel pressing speelden, maar het Eupense blok niet konden verschalken. Op de koop toe viel Olsson geblesseerd uit. Het bleef harken voor RSCA en dan gebeurde plots het ondenkbare. De ingevallen Amuzu liet Ndri te gemakkelijk passeren en Stef Peeters kreeg te veel ruimte. De middenvelder knalde dat ene schot na de rust staalhard binnen. Wat een opdoffer.

Heel Anderlecht snakt naar Play-off 1 en een prijs, maar met het niveau van de jongste weken zal dat toch niet lukken. Eupen was al euforisch, toen er nog een verwarrend slotakkoord kwam. Refaelov werd in de blessuretijd nog foutief gestuit en er volgde een vrije trap. Tot de VAR ingreep en de bal alsnog op de stip legde. Was dat echt in de box? Twijfel, maar Refaelov deed dat niet. Op het nippertje 2-2. De Brusselaars ontsnapten aan een derde nederlaag op rij.

Dat neemt niet weg dat Anderlecht over een maand nog een zware terugmatch te wachten staat. Na een ontnuchterend avondje moesten wij vanuit Eupen alleszins nog lang naar huis rijden.