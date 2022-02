Vier medewerkers van Boris Johnson stappen op

Vier medewerkers verlaten het kabinet van Brits premier Boris Johnson. Hoewel een rapport over Partygate z’n leiderschap doet wankelen, stappen ze op vanwege een valse beschuldiging in het parlement.

Kabinetschef Dan Rosenfield, privésecretaris Martin Reyholds, communicatiedirecteur Jack Doyle en beleidshoofd Munira Mirza stappen op. Een klap voor Johnson, die in een dag vier medewerkers ziet vertrekken na een krasse uithaal in het parlement op maandag.

Toen had de premier tegen oppositieleider Keir Starmer gezegd dat hij er niet was in geslaagd om Jimmy Savile degelijk te vervolgen in de periode dat hij openbaar aanklager was. Savile, een Britse televisiepersoonlijkheid die overleed in 2011, was aangeklaagd voor veel en ernstige zedenfeiten. De verklaringen van Johnson wekten de indruk dat Starmer iets met de zaak te maken had. Maar dat is niet het geval. ‘Het doet me denken aan samenzweringstheorieën’, zei Starmer daarover.

Drie van de vier medewerkers die door de uithaal opstapten, zouden direct gelinkt kunnen worden aan de lockdownfeestjes van Boris Johnson. Johnson had eerder deze week beloofd om de situatie aan te pakken. ‘Ik begrijp het en ik zal het oplossen’, zei hij na het vernietigend rapport van topambtenaar Sue Gray.