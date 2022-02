Witte Huis: ‘Moskou wilde nepvideo gebruiken als alibi voor inval’

Volgens het Witte Huis wilde Rusland een nepvideo van een Oekraïense aanval maken, compleet met lijken en vernielde gebouwen. Die zou een actie van hun kant legitimeren.

Met een troepenopbouw waar maar geen eind aan lijkt te komen aan de grenzen van Oekraïne, is er niet veel nodig om de dreiging die al weken in de lucht hangt te laten omslaan in een daadwerkelijk conflict. The Washington Post berichtte donderdag als eerste over een nep­video die Rusland wilde gebruiken om het vuur ook echt in de pan te laten slaan. Daarin zouden volgens de krant expliciete beelden van een explosie en lijken te zien zijn.

Het Witte Huis bevestigde ­tijdens een persbriefing weet te hebben van dergelijke plannen. ‘We hebben informatie dat de Russen een voorwendsel wilden fabriceren voor een invasie. Het komt recht uit hun playbook. We denken dat de Russische regering een nep­aanval door Oekraïense militairen in scène wil zetten op Russisch grondgebied of tegen Russisch sprekende mensen. Dat zou dan een actie van hun kant legitimeren’, zei Witte Huis-woordvoerder John Kirby donderdag.

De Amerikanen zeggen over ­gedetailleerde informatie over de Russische plannen te beschikken. ‘Wij zijn ervan overtuigd dat Rusland, als onderdeel van deze nep­aanval, een zeer grafische propagandavideo zou verspreiden. Daarin zouden lijken te zien zijn, en acteurs die de rol van rouwenden spelen. Er zouden ook beelden in voorkomen van vernielde sites en van militair materieel dat gebruikt wordt door Oekraïne of het Westen. Men zou het zelfs doen lijken alsof het westers militair materieel was dat aan Oekraïne geleverd was’, aldus nog Kirby. Op de vraag of het Witte Huis zekerheid had dat de Russische regering achter dit plan zat? ‘Uit ervaring weten we dat heel weinig dingen van deze aard gebeuren die niet op het hoogste niveau zijn goedgekeurd in de Russische regering.’

Vanuit de Navo wordt al weken een antwoord gezocht op vraag wat de Russische president Vladimir Poetin precies van plan is met ­Oekraïne. Nadat hij om en bij de 100.000 Russische manschappen op de been heeft gebracht, met ­gevechtsvliegtuigen en duizenden militaire voertuigen, achten onder meer de Verenigde Staten de kans klein dat Poetin binnenkort ­gewoon zal afdruipen. Er lopen nog diplomatieke ­gesprekken tussen Rusland en het Westen, maar vlak bij een kruitvat kan de kleinste vonk grote gevolgen hebben.

Propagandaoorlog

Als de Russen daadwerkelijk een zogenaamde false flag-operatie planden, met beelden van een aanval door Oekraïne op Rusland of Russisch sprekenden in Oekraïne zelf, zou dat perfect aansluiten bij propagandaoorlog die al langer aan de gang is. Oekraïne wordt daarin neergezet als vijandig ­tegenover Rusland en de Navo wordt afgeschilderd als een bondgenootschap dat erop uit is zijn invloedssfeer alsmaar verder uit te breiden, ten koste van Rusland en de Russische belangen.

Door het nieuws zelf mee naar buiten te brengen, nemen de VS en hun inlichtingendiensten de Russen een belangrijk wapen uit handen. De eerste berichten hierover verschenen donderdag dan wel in de media, maar de Amerikanen hadden hun Navo-bondgenoten ruim op voorhand verwittigd van de zet die ze planden. Donderdagnamiddag was ook in ons land al te horen dat er communicatie vanuit het Witte Huis zat aan te komen over een false flag-operatie van de Russen.

De troepenopbouw gaat intussen onverminderd voort. Terwijl de VS aankondigden 3.000 militairen te sturen, blijven er Russische militairen richting Oekraïne trekken. In buurland Wit-Rusland zouden intussen al bijna 30.000 Russische manschappen aanwezig zijn. Van daaruit is het niet ver naar de ­Oekraïense hoofdstad Kiev. Met die extra militairen in het noorden raakt het land meer en meer ingesloten. Want behalve de grote Russische machtsontplooiing aan de oostelijke grens is ook de Krim, ten zuiden van Oekraïne, in Russische handen.

Het is nu afwachten wat de volgende zet wordt in dit militaire en strategische schaakspel. Als het toch tot een inval komt, betekent dat bijvoorbeeld niet dat Poetin ­onmiddellijk de hele Navo over zich heen krijgt. Oekraïne is immers (nog) geen lid en kan dus ­‘artikel 5’ niet inroepen, dat zegt dat een aanval op één Navo-land gezien wordt als een aanval op alle Navo-leden. Maar het zou naar alle waarschijnlijkheid wel leiden tot zware economische sancties.