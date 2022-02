Zeventien bewoners uit woonzorgcentrum geëvacueerd omdat ze niet de nodige zorg kregen

De federale gerechtelijke politie viel donderdagvoormiddag binnen bij Alegria Cohousing in Grimminge bij Geraardsbergen. De speurders evacueerden er zeventien bewoners van wie de zorg niet meer kon gegarandeerd worden.

Vorig jaar kreeg het woonzorgcentrum van uitbater Stefaan Premereur geen nieuwe vergunning van het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de 75 assistentiewoningen van residentie Beauprez. De uitbater legde zich daar toen niet bij neer en stapte naar de Raad van State. Ook het nabijgelegen Senior Resort De Kloef, waar hij eigenaar van is, kwam op de zwarte lijst te staan. Premereur besliste daarop naar een nieuwe woonvorm om te schakelen. Residentie Beauprez werd omgetoverd tot Alegria Cohousing. Daar konden zowel jongeren als ouderen met verschillende budgetten een flat huren. Tot op vandaag staat Senior Resort De Kloef nog altijd op de zwarte lijst. Onlangs beloofde de uitbater zelfs nog dat er beterschap zou komen.

De meeste bewoners van Beauprez verhuisden kort na het verlies van de vergunning naar een woonzorgcentrum in de buurt. Intussen bleef het behoorlijk stil rond Alegria Cohousing. Tot donderdag in de vroege ochtend: toen viel de gerechtelijke politie binnen in het gebouw. Zeventien bewoners werden meteen geëvacueerd. Het gaat om zwaar zorgbehoevenden van wie de medische zorg en veiligheid niet meer ter plaatse gegarandeerd kon worden.

Opvang voorzien

Veertien van de zeventien bewoners worden één nacht tijdelijk opgevangen in de omliggende ziekenhuizen. Daarna wordt voor hen een nieuwe opvang gezocht in de lokale woonzorgcentra. De familie of bewindvoerders van de bewoners werden door het Rode Kruis op de hoogte gebracht. De andere drie bewoners vonden ondertussen een nieuw onderkomen via hun persoonlijke verpleging.

Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) kondigde meteen het gemeentelijk rampenplan af. ‘Vandaag heeft het parket bevolen om verschillende zorgbehoevende personen te evacueren omdat ze in Alegria Cohousing niet de zorg zouden krijgen die ze verdienen. Onze eigen sociale dienst en de sociale diensten van de ziekenhuizen staan de getroffen families bij om een nieuw onderdak te vinden voor hen’, zegt de burgemeester.