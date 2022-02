Vijftien procent van de kleuters heeft taalbegeleiding nodig

In de derde kleuterklas heeft 15 procent van de kinderen taalbegeleiding nodig. Vier procent heeft zelfs intensieve begeleiding nodig. Dat blijkt uit de eerste taalscreening in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In totaal werden 13.000 kleuters in 421 scholen onderzocht en in ‘zones’ ondergebracht. 85 procent van de kleuters bevinden zich in de ‘groene zone’ en heeft dus voldoende taalvaardigheid. 11 procent komt in de ‘oranje zone’ terecht. Dat vergt extra taalondersteuning. Een laatste 4 procent zit in de meest problematische ‘rode zone’. Zij hebben intensieve begeleiding nodig.

‘Er zijn grote verschillen tussen scholen’, meldt het kabinet-Weyts. Grote scholen en scholen waar veel kinderen een andere thuistaal spreken, scoren dubbel zo hoog wanneer het gaat over intensieve begeleiding (8 procent), 21 procent heeft er extra ondersteuning nodig.

Tijdig ingrijpen

Brussel komt het slechtst uit de bus. Daar heeft 32 procent van de kleuters extra taalsteun nodig: ofwel extra ondersteuning (24 procent), ofwel intensieve begeleiding (8 procent). In Antwerpen is dat 28 procent, waarbij 20 procent ondersteuning en 8 procent intensieve begeleiding nodig heeft. In Gent heeft 21 procent van de kinderen extra taalsteun nodig (14 procent extra ondersteuning, 7 procent intensieve begeleiding). De provincie West-Vlaanderen kan de laagste cijfers noteren.

Het doel van de test is om tijdig in te grijpen bij taalachterstand. ‘We kijken niet langer weg van de taalachterstand bij sommige kleuters’, zegt minister Weyts. ‘Deze resultaten bevestigen het belang van deze taalscreening: 15 procent is een aanzienlijk deel van de kleuters. Het is cruciaal dat we nog voor de start van de lagere school ingrijpen, om te vermijden dat ze door een taalachterstand jarenlang achterop moeten hinken. Bij de Taalscreening hoort daarom ook 12 miljoen euro extra middelen per jaar, waarmee de basisscholen extra kunnen inzetten op taalondersteuning.’