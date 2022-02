Overzicht | Deze Europese landen laten de coronamaatregelen varen

Ondanks de donkerrood gekleurde coronakaart en besmettelijke omikronvariant die de ronde doet, voeren heel wat landen in Europa versoepelingen uit.

Een golf van versoepelingen gaat door Europa en het Verenigd Koninkrijk. Dat terwijl het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) vandaag nog een kaart vrijgaf waarin de gehele Europese Unie donkerrood kleurt. De versoepelingen zijn volgens de landen mogelijk door de hoge vaccinatiegraad en de verspreiding van de omikronvariant die minder dodelijk en ziekmakend is dan zijn voorgangers.

Noorwegen kwam dinsdag met het nieuws dat zij het grootste deel van hun maatregelen zouden lossen. Telewerken hoeft er niet meer en onder andere de restricties in de horeca zijn opgeheven. Enkel de veiligheidsafstand en de mondmaskerplicht blijven gelden. De Noorse premier Jonas Gahr Støre liet weten dat hun gezondheidszorg bestand is tegen de aankomende golf besmettingen.

Mensen lopen over de straten in Oslo, nadat Noorwegen beslist heeft de maatregelen op te heffen. Foto: afp

Ook Denemarken schrapte maandag de maatregelen tegen het virus bijna compleet. Ondanks het recordaantal besmettingen keren de Denen terug naar dagelijks leven zonder beperkingen. Enkele regels voor reizigers die het land binnenkomen, blijven wel gelden. ‘We zijn klaar om uit de schaduw van het coronavirus te treden en terug “welkom” te zeggen aan het leven dat we voorheen kenden’, zei premier Mette Frederiksen vorige week op een persconferentie.

In Ierland liet premier Micheál Martin vorige week aan zijn landgenoten weten dat het terug tijd was om hun ‘sociale zelve’ te zijn, en kondigde hij aan dat ze de ‘omikronstorm overwonnen hadden’. Een coronapas is er niet meer nodig, het nachtleven is weer geopend en thuiswerken is niet langer verplicht. Regels rond mondmaskers in publieke gebouwen en openbaar vervoer blijven wel van kracht.

Het eerste land in onze buurt dat met grote versoepelingen kwam, was Groot-Brittannië. Al zijn deze versoepelingen niet overal in het VK dezelfde. In Engeland zijn vrijwel alle coronamaatregelen opgeheven, terwijl in Schotland, Wales en Noord-Ierland nog steeds enkele regels gelden, zoals een verplicht mondmasker in de scholen en de coronapas voor het nachtleven. Premier Johnson staat in het Verenigd Koninkrijk onder grote druk, nadat is uitgekomen dat leden van zijn staf verschillende keren maatregelen aan hun laars lapten door feestjes te organiseren in Downing Street 10, de residentie van de premier.

Updated 🚦 maps are online!



These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.



Color-blind friendly map in the next tweet.

More on the map indicators, according to new Council recommendations: https://t.co/CcBVx6B0o5 pic.twitter.com/jTATVBXw23 — ECDC (@ECDC_EU) February 3, 2022

In België werken we sinds afgelopen vrijdag met een coronabarometer. Deze werkt met drie kleurencodes, die de overbelasting van de ziekenhuizen volgt. Momenteel bevinden we ons in code rood, de hoogste alarmfase, al klinkt de roep om te versoepelen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt intussen landen om niet te snel versoepelingen door te voeren. Zo is topman Tedros Adhanom Ghebreyesus bezorgd over de gedachte die er heerst dat de verspreiding voorkomen niet langer noodzakelijk is. Hij laat duidelijk weten dat het niet nodig is om opnieuw naar een lockdown te gaan, maar vraagt de regeringen ook andere instrumenten te gebruiken dan enkel vaccinaties.