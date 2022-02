Fabio Jakobsen sprint naar ritwinst in Ronde van Valencia, Remco Evenepoel blijft leider

De Nederlandse spurter Fabio Jakobsen (25) heeft de tweede rit in de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl won in een groepsspurt. Juan Sebastian Molano werd tweede, Elia Viviani derde. Remco Evenepoel blijft comfortabel leider na zijn zege in de openingsetappe.

Op de tweede dag van de Spaanse rittenkoers trokken de renners vanuit startplaats Bétera het Valenciaanse binnenland in om vervolgens over licht golvende wegen weer koers te zetten richting kust- en aankomstplaats Torrent. Een klein klimmetje op iets minder dan twintig kilometer van de streep mocht de verwachte massaspurt niet in de weg staan. Spurttalent Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) had hier zijn zinnen op gezet en troefde met lengtes voorsprong de concurrentie af.

Al vanaf de start zat de gang goed in het peloton. Het regende ontsnappingspogingen en pas na een kleine dertig kilometer tekende de definitieve vluchtersgroep zich af: de Amerikaanse ploeggenoten Joey Rosskopf en Ben King (Human Powered Health), de Nederlander Mathijs Paasschens (Bingoal-Pauwels Sauces WB) en de drie Spanjaarden Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), Ivan Cobo (Equipo Kern Pharma) en Sergio Roman Martin (Caja Rural-Seguros RGA).

De zes renners kregen een vrijgeleide van het peloton. Ben King startte aan de rit met de bergtrui om zijn schouders en kon zo onderweg enkele kostbare punten meegraaien om zijn leidersplaats te verstevigen. Achterin controleerden de spurtersploegen. Quick-Step Alpha Vinyl rekende op de snelle Fabio Jakobsen, Israel-Premier Tech hoopte op een zege voor Giacomo Nizzolo. Voorin ging het te snel voor Cobo en even later moest ook Martin zijn metgezellen laten rijden.

Teuns laat zich zien

De vier leiders werkten goed samen en hadden met dertig kilometer te gaan nog meer dan twee minuten voorsprong: het signaal voor het peloton om het tempo met een ruk de hoogte in te jagen. De voorsprong verdween als sneeuw voor de zon en uiteindelijk werden de laatste vluchters ingerekend. Op het laatste pukkeltje op achttien kilometer van de meet liet Dylan Teuns zich nog opmerken met een snedige demarrage, maar meer dan een tiental seconden voorsprong kreeg hij niet. David Dekker (Jumbo-Visma) kon de zege alvast vergeten. In de laatste afdaling van de dag miste hij een bocht en belandde hij in het struikgewas. Na enkele minuten kroop de Nederlander terug op zijn fiets en reed hij de etappe uit.

Een massasprint leek onvermijdelijk maar dat werd het niet door een grote valpartij op vier kilometer van de aankomst. Een spurt met een kleine groep was het gevolg. In de bochtige straten van kuststadje Torrent snelde Fabio Jakobsen onbedreigd naar de overwinning. Met enkele fietslengten voorsprong haalde hij het makkelijk voor Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) en Elia Viviani (Ineos Grenadiers). Na zijn zware valpartij in de Ronde van Polen twee jaar geleden vormt deze zege een ferme opsteker voor de 25-jarige Nederlander, die hiermee de lijn van zijn sterk seizoenseinde in 2021 doortrekt.

Bovenin het klassement verandert er nagenoeg niets. Na zijn zege in de openingsetappe van woensdag blijft Evenepoel ruimschoots leider en mag hij ook vrijdag de gele leiderstrui aantrekken. De Belg behoudt zijn voorsprong van negentien seconden op eerste achtervolger Alexander Vlasov (Bora-Hansgrohe), de Spanjaard Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) staat derde op 37 tellen.