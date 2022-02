Afschuw bij juryleden na ontmaskering Rudy Giuliani in ‘The Masked Singer’

Twee juryleden van het Amerikaanse The masked singer zijn naar verluidt opgestapt na de onthulling dat advocaat Rudy Giuliani een van de deelnemers is. Dat schrijft entertainmentsites Deadline en wordt bevestigd door TMZ.

Het zevende seizoen van de Amerikaanse versie van The masked singer kan al op veel publiciteit rekenen nog voor het begonnen is. Tijdens de opnames van de eerste aflevering stapten twee juryleden op. Bij de onthulling van de eerste afvaller kwam plots Rudy Giuliani, de advocaat van Donald Trump, tevoorschijn uit het pak.

Komiek Ken Jeong en zanger Robin Thicke zouden daarop uit protest het podium verlaten hebben. De andere twee juryleden, Jenny McCarthy en Nicole Scherzinger, bleven zitten. Even later zouden Jeong en Thicke hun plaatsen weer hebben ingenomen.

Entertainmentsite Deadline berichtte als eerste over het voorval. Fox, dat de entertainmentshow uitzendt, wilde niet reageren. Zij laten de uitzending in maart liever voor zichzelf spreken. Het doorgaans goed geïnformeerde TMZ bevestigde wel dat de twee juryleden zijn opgestapt na de onthulling.

Geschorste advocaat

Rudy Giuliani, ooit de burgemeester van New York, kwam de afgelopen jaren in een slecht daglicht te staan als advocaat van voormalig president Donald Trump. Hij herhaalde de ongefundeerde claims dat er grootschalige kiesfraude gepleegd zou zijn bij de presidentsverkiezingen in 2020. Voor de rechtbank haalde hij telkens opnieuw bakzeil. De tuchtcommissie van een hof van beroep in New York heeft Giuliani inmiddels geschorst als advocaat. Daardoor mag hij niet meer pleiten in de staat New York.

De schorsing kwam er nadat de advocaat zichzelf en zijn advocaten voor schut zette met een persconferentie op de parking van een tuincentrum. Daarna kwam hij in de problemen bij de opnames van de nieuwe Borat-film. In een sinistere scène leek hij avances te maken op de fictieve dochter van Borat bij een interview op zijn hotelkamer. De advocaat zou er tijdens het presidentschap van Trump ook schimmige relaties op nagehouden hebben in Oekraïne.

In 2020 kwam er ook al eens een omstreden politiek konijn uit de hoed. Toen bleek de Republikeinse politica Sarah Palin een van de deelnemers te zijn. De voormalige gouverneur van Alaska en kandidaat-vicepresident liet zich opmerken als twerkende en rappende Beer.