De tranen hebben plaatsgemaakt voor een glimlach bij de skeletoni Kim Meylemans, dagenlang gegijzeld door de Chinese bureaucratie na een (vals-)positieve coronatest. ‘Ik ben misschien nóg gemotiveerder nu.’ Dat ze vrijdag niet naar de openingsceremonie mag? ‘Daar kan ik mee leven.’

Of ze dit nog wel aankon, en of ze niet beter haar Spelen zou laten vallen. De beelden van haar instagramvideo gingen rond, van Kim Meylemans in tranen nadat ze te horen kreeg dat ze nóg eens dagenlang ...