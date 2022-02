Veel spectaculairder dan de Formule 1 wordt het niet, tenzij de snelste man ter wereld gaat racen op ijs. Max Verstappen kwam voor de eerste keer dit jaar in actie en deed dat als nieuwbakken wereldkampioen op het ijscircuit in het Oostenrijkse Zell am See. ‘Ik ben niet zo goed op ijs als andere Nederlanders, maar dit was geweldig’, aldus Verstappen.