Hoe een ‘domme’ dampkap zelfs artificiële intelligentie kan zijn

Mimas, een van de manen rond Saturnus heeft misschien een oceaan. Zou daar leven zijn? Wat als je dampkamp artificial intelligence wordt? Er is ook NFT madness op Twitter. Betalende gebruikers kunnen daar sinds kort hun NFT’s gebruiken als profielfoto. En een deel van Watson, de supercomputer van IBM, is verkocht.





Wekelijks brengt De Standaard je in Bits & Atomen op de hoogte van wat er gebeurt in de digitale wereld en die van de wetenschap.

