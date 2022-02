Podcasttips | Trending in podcastland: herbekijk uw lievelingsreeks met de cast en crew

Hoe breng je een oude televisiereeks weer onder de aandacht? Door er een podcast over te maken, moeten ze in Hollywood gedacht hebben. Maar lonen die ‘rewatch podcasts’ ook de moeite?

Het was een bewogen week in de podcastwereld. Voor wie het gemist heeft: Neil Young verliet Spotify uit onvrede over Joe Rogan. De populairste Amerikaanse podcaster nodigt regelmatig gasten uit die tegen de wetenschappelijke consensus over covid-19 ingaan. ‘Het is hij of ik’, stelde Young in een ultimatum. Spotify koos eieren voor zijn geld – het bedrijf pompte naar verluidt 100 miljoen dollar in de overname van The Joe Rogan experience – en verwijderde de muziek van Neil Young. Als toemaatje beloofde de streamingdienst wel dat het podcasts over covid-19 voortaan zal voorzien van waarschuwingen en links naar correcte informatie.

Voor muzikanten komt de hetze over als de zoveelste provocatie van Spotify. Die investeert in podcasts, omdat het hen geen royalty’s moet uitbetalen. Bovendien kan het bedrijf cashen op advertenties. Muzikanten klagen op hun beurt al jaren dat ze te weinig uitbetaald krijgen door Spotify. In hun ogen neemt de streamingdienst zijn goudhaantje in bescherming, terwijl ze zelf tevergeefs om kruimels moeten smeken. Tegelijk stellen ze nuchter vast dat ze niet zonder Spotify kunnen overleven.

Wie toch nog naar Young wil luisteren, kan dat in … een podcast. Kies zelf maar op welk platform. Classics helden van Radio 1 maakte een sterke introductie tot het leven en werk van de oude rocker. Presentatrice Ayco Duyster interviewde kenners allerhande, en ja, er is dus ook muziek van Young zelf te horen.

Hoe ver mag de politie gaan in undercoveroperaties? Foto: De Volkskrant

1. ‘Grijs gebied’, een ongemakkelijke luisterervaring

Na Een soort god over de zogenaamde kungfu-sekte komt de Nederlandse Volkskrant opnieuw met een true crime-podcast. Grijs gebied begeeft zich in ‘de schimmige wereld van infiltratie, misleiding en (valse) bekentenissen’. Het stelt vragen bij de manier waarop de politie te werk gaat om oude moorden op te lossen, zoals de omstreden ‘Mr. Big’-methode. Agenten doen zich volgens die methode voor als criminelen om een moordbekentenis uit te lokken.

In de eerste twee afleveringen volgen we Ad en Baukje, een koppel dat er in 2017 met Patrick en Sanne twee leuke, nieuwe vrienden bij dacht te hebben. In werkelijkheid ging het om twee undercoveragenten die Ad in verband trachtten te brengen met de moord op een drugshandelaar vijftien jaar eerder. Het politieonderzoek laat het nietsvermoedende koppel compleet berooid achter.

Het is een ongemakkelijke luisterervaring. Je hoort het verhaal door de ogen van Ad en Baukje, waardoor je gemakkelijk met hen sympathiseert. Dat mededogen verschuift dan weer wanneer je aan het einde van de eerste aflevering wordt geconfronteerd met een gruwelijke moordbekentenis. Later worden ook daar weer vraagtekens bij gezet.

Kortom, je bent als luisteraar overgeleverd aan de vertellers. Dan kun je er maar beter op vertrouwen dat ze het verhaal integer en juist brengen. Schenk je hen dat vertrouwen, als je beseft dat de makers een argument opbouwen tegen de verregaande onderzoeksmethoden? Op dat ongemakkelijke koord balanceert deze podcast.

Alle acht afleveringen staan nu al online. Foto: The New York Times

2. Hoge verwachtingen voor ‘The trojan horse affair’

De verwachtingen zijn hooggespannen voor de nieuwe podcast van The New York Times, louter en alleen om wie er achter zit. De productie is in handen van Serial, het team achter de gelijknamige podcasthit en S-town. Brian Reed, de verteller van S-town, zit ook aan de knoppen bij The trojan horse affair.

Het belooft een ambitieuze reeks te worden die de New Yorkse krant tot in Birmingham brengt. Op het stadhuis van de Britse stad lokte een brief paniek uit. Uit die brief zou blijken dat er een islamistisch plan in de maak is om Engelse scholen te infiltreren. Het leidde tot vragen in het parlement en verschillende mensen verloren hun job. Maar, vraagt een zekere Hamza Syed zich af, waarom wilde niemand weten wie die brief geschreven heeft?

Alle acht afleveringen staan vanaf vandaag online. En als je die Brian Reed na het beluisteren ook eens in het echt wil ontmoeten, dan kan dat op 2 april in Oostende op het DS Podcastfestival.

Zooey Deschanel en co. halen herinneringen op aan ‘New girl’. Foto: IHeartMedia

3. Trending in podcastland: de herbekijkpodcast met cast en crew

Ken je het fenomeen ‘ambient television’ al? Die term was even in zwang toen het succes van reeksen als Emily in Paris werd geduid. Het is lichte televisie die gezapig wegkijkt en zo weinig inzet vereist dat je met een half oog ook langs je smartphone kan scrollen. Hoe noemen we dan podcasts met gesprekken die gemakkelijk uitwaaieren tot twee uur per aflevering en die je graag opzet als een soort ruis bij een andere activiteit? ‘Ambient podcasts’ dan maar.

Een grappige combinatie van beide is de ‘rewatch podcast’. Daarin wordt elke keer met veel humor een aflevering van een populaire reeks besproken. In eigen land hebben we Heimwee (over Thuis) en De protpod (over Het eiland). In de VS was Gilmore guys (de pitch: ‘twee goeie maten bespreken Gilmore girls’) een van de vroege successen in het genre.

Ondertussen ziet Hollywood wel brood in het genre. Cast en crew herbekijken hun reeks en halen herinneringen op. De lijst is lang: Talking Sopranos met Michael Imperioli en Steve Schirripa, Office ladies met Jenna Fischer en Angela Kinsey, The west wing weekly met fan Hrishikesh Hirway en scenarist Joshua Malina, Welcome to the OC, bitches! met Rachel Bilson en Melinda Clarke, Drama queens met One tree hill-vriendinnen Sophia Bush, Hilarie Burton en Bethany Joy Lenz, en zo zijn er nog wel een paar. Momenteel kampeert Welcome to our show in de internationale hitlijsten. Daarin herbekijken acteurs Zoeey Deschanel, Hannah Simone en Lamorne Morris de populaire sitcom New girl.

‘Trekt dat dan op iets?’, hoor ik je al denken. Dat hangt ervan af. Je moet een aantal irritaties opzij kunnen zetten. Lange reclameblokken, bijvoorbeeld, want het ding moet natuurlijk ook iets opbrengen. Of irritante Amerikaanse complimenten: ‘Oh my god, you were always looking so gorgeous on set, seriously.’ En soms is de realiteit gewoon moordend voor de magie van een reeks. Als fan wil je niet weten dat het voor een acteur ook ‘maar’ een job was. Zo heeft Rachel Bilson, Summer Roberts in The OC, vaak geen idee van wat er zich op het scherm afspeelde. Dat is pas irritant!

Gelukkig kan het ook een prettig weerzien zijn. Fans krijgen een toegankelijke, informele blik achter de schermen. Dat levert leuke trivia op. Zo nemen televisieacteurs graag een hond in huis om de verveling tegen te gaan tussen de takes door. In Welcome to our show kom je dan weer te weten waarom Winston niet meedeed aan de pilot-aflevering van New girl.

Wie mee is met roddels over turbulente sets en divagedrag wil natuurlijk weten wat daar van aan is. Spoiler: de vuile was wordt zelden expliciet buiten gehangen, maar het is een leuk spelletje om steken onder water te herkennen. De cast van One tree hill toont zich wel opvallend openhartig. Een van de actrices herinnert zich nog dat de producers er actief voor zorgden dat de cast niet té hecht met elkaar zou raken. Ze zouden maar eens hun krachten kunnen bundelen om een hoger loon af te dwingen.

Alles bij elkaar genomen, staat of valt zo’n podcast bij de inzet en het charisma van de makers. Misschien is dat de reden dat Welcome to our show met Zooey Deschanel en co. er momenteel bovenuit steekt qua populariteit. Het drietal komt oprecht goed met elkaar overeen én ze weten dat ze een show aan het maken zijn. Luister maar naar de creatieve begingeneriek. Hetzelfde kan niet gezegd worden over Welcome to the OC, bitches!, waar de actrices zelden het niveau van oppervlakkig geblaat overstijgen. En dat zeg ik, als levenslange The OC-fan, met pijn in het hart.

