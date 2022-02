Meerderheid verdedigt energieakkoord, ‘maar werk is niet af’

Het energieakkoord van de federale regering was een belangrijke eerste stap, maar er moeten ook structurele hervormingen komen. Dat verklaarden verschillende meerderheidspartijen donderdag in de Kamer. Premier Alexander De Croo benadrukte dat zijn regering maatregelen neemt die ‘concreet en tastbaar zijn, en die onmiddellijk ingaan.’

De regering raakte het maandagnacht eens over een verlenging van het uitgebreid sociaal tarief, een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent en een verwarmingspremie van 100 euro. De ministers van Financiën en Energie moeten tegen maart met een voorstel komen voor een hervorming van de accijnzen, om op die manier beter te kunnen inspelen op prijsschommelingen.

De oppositie herhaalde haar kritiek op het akkoord. ‘De echte Vivaldi had tenminste zijn seizoenen netjes op een rijtje. U neemt maatregelen in de lente terwijl de prijzen tijdens de winter door het dak gaan’, stelde Peter Mertens (PVDA). Barbara Pas (Vlaams Belang) hekelde dat scholen, gemeenten, woonzorgcentra en bewoners van appartementen in de kou blijven staan, terwijl Bert Wollants (N-VA) opmerkte dat de premie van 100 euro slechts een druppel op een hete plaat is voor wie met gas verwarmt.

Structurele oplossing gezocht

De verschillende sprekers van de meerderheid verdedigden het akkoord, al viel op dat het voor sommigen meer had mogen zijn. Melissa Depraetere (Vooruit) gaf toe dat ze wat op haar honger bleef zitten qua structurele oplossing, die langer geldt dan één winter. ‘Ik denk dat die snel moet worden bediscussieerd.’

Voor de socialisten komt die oplossing zoals bekend neer op een permanente btw-verlaging op elektriciteit én gas, gekoppeld aan de accijnshervorming. Eenzelfde geluid viel ook te horen bij CD&V en Groen. ‘Dit is een eerste stap, maar zeker niet de laatste’, zei christendemocrate Leen Dierick. ‘Wij laten dit dossier niet los.’ En ook de groene fractieleider Wouter De Vriendt stelde dat het werk niet af is, in een verwijzing naar de slimme hervorming van de accijnzen.

Premier De Croo herinnerde eraan dat zijn regering vorig jaar al een inspanning deed van 1,2 miljard euro, waar nu dus nog maatregelen voor 1,1 miljard euro bijkomen. Maar, benadrukte de premier, als het over koopkracht gaat, moet je het ganse plaatje bekijken. Zo doelde hij op lastenverlagingen, de werkbonus en de indexering. Die zou voor een alleenstaande met een laag loon een koopkrachtvoordeel van 1.000 tot 1.100 euro opleveren, en voor tweeverdieners met een gemiddeld loon een voordeel van 1.900 tot 2.000 euro. ‘Het is te gemakkelijk om in dit debat een soort bijziendheid te hanteren en blind te zijn voor alles ernaast’, stelde De Croo.

Vlaamse regering

Een deel van het debat verschoof nadien naar een discussie over wat de Vlaamse regering gaat doen, waar N-VA aan het roer staat. ‘Ik vind het straf dat N-VA kritiek geeft op een regering die 1,7 miljard euro investeert in de verlaging van de energiefactuur. Wat heeft N-VA gedaan? De btw verhoogd van 6 naar 21 procent en er een indexsprong bovenop gedaan. Ik wacht nog altijd op het antwoord van uw minister’, sneerde Depraetere.

Wollants verwees naar de 215 euro aan heffingen die Vlaanderen al uit de energiefactuur heeft gehaald, maar ook naar de impact van de subsidies voor zonnepanelen die indertijd werden ingevoerd, waarbij hij de rol van toenmalig minister Freya Van den Bossche onderstreepte.