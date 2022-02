Hoe blijf je rustig als 100.000 Russische soldaten klaar staan aan de grens?

Terwijl Joe Biden 3.000 soldaten naar de grens met Oekraïne stuurt, kijken wij met een bang hartje naar de Russische troepenopbouw. Maar als wij al ongerust zijn over iets dat zich 2.000 km van hier afspeelt, hoe voelen de Oekraïners zich dan met meer dan 100.000 Russische zwaarbewapende soldaten aan de grens?





Een gesprek met buitenland-collega Roeland Termote, net terug van een reportage in Oekraïne.

