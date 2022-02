Bernard Gustin onverwacht nieuwe topman bij Lineas

Spoorvervoerder Lineas neemt na slechte resultaten afscheid van ceo Geert Pauwels en benoemt Bernard Gustin (ex-Brussels Airlines) tot uitvoerend voorzitter.

Bernard Gustin moet de prestaties van Lineas opnieuw naar het niveau van voor de coronacrisis tillen. Hij moet ook het transformatieplan ‘versneld uitvoeren’ en Lineas strategisch relevanter maken. Ten slotte wordt ook ‘een aangepaste financieringsstrategie’ verwacht.

Vorig jaar kwamen de overheid en het investeringsfonds Argos al met vers geld over de brug na een verlieslatend 2020 als gevolg van covid. Maar ook afgelopen jaar bleef Lineas geld verliezen. In het verleden gebeurden al boekhoudkundige ingrepen zoals een sale-en-leaseback en werden ook afgeschreven wagons geherwaardeerd.

Gustin staat dus voor een zware taak. Opvallend is dat ook de meerderheidsaandeelhouder zijn greep op het bedrijf versterkt. Met name Gilles Mougenot van het financieel fonds Argos wordt vicevoorzitter van de raad van bestuur en voorzitter van het nog nieuw op te richten benoemingscomité.

Lineas hield vanochtend ook een bijzondere ondernemingsraad waarbij het personeel te horen kreeg dat het bedrijf door een moeilijke periode gaat. De pandemiejaren 2020 en 2021 hadden een grote impact op de Europese bevoorradingsketen. Die problemen werden nog verder uitvergroot door infrastructuurproblemen in Europa, zei Lineas.

Welke herstructurering?

‘Als grootste private operator van spoorvracht ondervinden we bovendien nog eens grote en vaak oneerlijke concurrentie van publieke spelers in Europa’, heette het. De modal shift in Europa zou ook bijzonder traag verlopen wat ‘een bijkomende negatieve impact op de activiteit en financiële positie’ van Lineas heeft.

Lineas ging afgelopen jaar al van start met het transformatieplan (ConneXion) en kreeg verse middelen, onder meer door een sale-en-leaseback. Maar dat is onvoldoende. En daarom moet de transformatie versnellen. Wat dat precies inhoudt, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is dat daarvoor niet langer op Pauwels wordt gerekend maar op Gustin. Het personeel van Lineas is alvast ongerust, zegt Dorine Cordy van het Socialistische BBTK. ‘We wisten dat er iets op komst was, maar zijn toch verrast door deze ingreep’, zegt Cordy.

De federale overheid verwierf vorig jaar via de holding Fpim een belang van 10 procent in Lineas. De meerderheid van de aandelen zit bij het investeringsfonds Argos. In de wandelgangen wordt regelmatig getipt op een verkoop van Lineas aan Deutsche Bahn. Dat is een internationale speler in vrachtvervoer. Toenmalig topman van de NMBS, Jo Cornu, verkoos destijds te verkopen aan een financieel fonds. Argos betaalde 20 miljoen voor zijn meerderheidsbelang.