IS-leider gedood bij Amerikaanse raid

Bij een raid in Syrië hebben Amerikaanse special forces de leider van IS gedood. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden bevestigd.

De ‘kalief’ van IS, Abu Ibrahim al-Qurasyhi, is gedood bij een raid in Noord-Syrië.

‘Afgelopen nacht hebben Amerikaanse troepen in mijn opdracht met succes een antiterrorismeactie uitgevoerd om het Amerikaanse volk en onze bondgenoten te beschermen’, zegt Biden in een mededeling. ‘Dankzij de moed en skills van onze strijdkrachten hebben we Abu Ibrahim al-Qurasyhi - de leider van IS - van het slagveld gehaald. Alle Amerikanen zijn veilig teruggekeerd.’

Na de dood van zijn voorganger, Abu Bakr al-Baghdadi – die in oktober 2019 stierf bij een aanval van Amerikaanse elite-eenheden op zijn schuilplaats in Syrië – berichtte het nieuwsagentschap van IS dat de nieuwe leider Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurachi heet.

De Turkmeense Irakees was een van de medeoprichters van de terreurgroep. Sinds augustus 2019 stond hij op de Amerikaanse lijst van ‘meest gezochte terroristen’.

Dadelijk meer.