ECB laat beleid ongewijzigd

De oplopende inflatie geeft geen aanleiding om van het uitgestippelde traject af te wijken, vindt de Europese Centrale Bank.

De Europese Centrale Bank laat haar monetaire beleid ongewijzigd. Dat heeft ze zojuist bekendgemaakt. De snel oplopende inflatie in de eurozone heeft dus nog geen aanleiding gegeven tot een koerswijziging.

Onverwacht kwam de beslissing niet. De bank heeft in december het traject voor de komende tijd uit de doeken gedaan. Het steunprogramma dat naar aanleiding van de pandemie in het leven werd geroepen, zal in maart worden stilgelegd. Om de schok op te vangen zal het ‘normale’ steunprogramma tijdelijk in omvang worden uitgebreid, maar in de loop van dit jaar zal ook dat langzaam worden afgebouwd. De bedoeling is dat de obligatieaankopen tegen eind dit jaar zullen stilvallen, en dat dan gedacht kan worden aan renteverhogingen die in de loop van 2023 hun beslag krijgen.

De beslissing van de ECB contrasteert met die van de Bank of England. Die besloot vandaag de rente verder op te trekken tot 0,5 procent. Dat gebeurde omdat de Britse centrale bank een inflatie-opstoot tot 7 procent verwacht. Vier van de negen bestuursleden wilden de rente zelfs optrekken tot 0,75 procent, maar zij vormden een minderheid. Wel was er overeenstemming over toekomstige verdere verhogingen.

In de eurozone piekte de inflatie in januari tot 5,1 procent, maar de ECB gaat ervan uit dat dit cijfer in de loop van dit jaar zal terugvallen. Daarin verschilt haar visie dus met die van de Britten. In reactie op de Britse beslissing steeg de rente in de meeste Europese landen. De Duitse rente bereikte zijn hoogste peil in drie jaar.