Een nieuw design voor app DS Nieuws

Onze nieuwsapp DS Nieuws zit in een nieuw jasje. Een fris kleurgebruik en een steviger lettertype verhogen het leescomfort en maken de app rustiger en overzichtelijker. Bovendien krijgen de nieuwstitels op onze homepage voortaan meer ruimte. Een ingreep op vraag van meerdere lezers die u toelaat voortaan sneller de hoofdpunten te scannen.

Wat onze appgebruikers appreciëren, hebben we uiteraard behouden. Zo vindt u naast onze nieuwsupdates, analyses, reportages en toonaangevende opinies nog steeds onze dagelijkse cartoons en puzzels als de Woordslang en Karels Crypto.

U kan de app updaten of downloaden in de app store

Sommige toestellen downloaden automatisch app-updates. U heeft de nieuwste versie als de labels boven de titels een blauwe kleur hebben. Is de update nog niet geïnstalleerd, of heeft u de app nog niet, dan kunt u DS Nieuws updaten of downloaden in de app store. Om de updates van onze en andere apps voortaan automatisch te installeren, kunt u uw telefooninstellingen aanpassen.

We blijven werken om de app verder te verbeteren en zijn benieuwd naar uw mening. Heeft u tips of vragen, of heeft u feedback op de laatste aanpassingen? Mail ons op idee@standaard.be.