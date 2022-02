Vier personen opgepakt in verband met dood van ‘The wire’-acteur Michael K. Williams

Vier drugdealers die verdacht worden van de verkoop van heroïne versneden met fentanyl, zijn opgepakt in verband met de dood van acteur Michael K. Williams. Dat heeft de procureur-generaal van Manhattan woensdag aangekondigd.

Op 6 september werd het lichaam van acteur Michael K. Williams teruggevonden. De 54-jarige man overleed aan een overdosis. Een autopsie vond sporen van cocaïne en heroïne, versneden met fentanyl. De televisiewereld reageerde vol afschuw op zijn tragische dood, waaraan een cynische vorm van ironie plakte. Williams brak namelijk door met zijn rol als Omar Little in The wire, een HBO-reeks die de drugsproblematiek in de Verenigde Staten genadeloos in kaart brengt.

Dinsdag werden vier mannen, die verdacht worden van dealen in de straten van de wijk Williamsburg in Brooklyn, opgepakt voor drugshandel. Een van hen, Irvin Cartagena, werd in verband gebracht met Williams zijn dood. Op videobeelden was te zien hoe hij op straat de fatale dosis drugs aan Williams verhandelde. Cartagena werd opgepakt in Puerto Rico.

De procureur-generaal van New York sprak over een ‘gezondheidscrisis’. ‘Het moet ophouden. Dodelijke opioïden zoals fentanyl en heroïne maken geen onderscheid in wie je bent of wat je bereikt hebt’, zei hij in een verklaring over de arrestaties.

In 2021 stierf een recordaantal Amerikanen aan een overdosis drugs. Experts wijten dat aan de psychologische tol van de coronapandemie en het gevaarlijke opiaat fentanyl, dat nog sterker is dan heroïne. Het is relatief gemakkelijk en goedkoop om te maken en wordt illegaal aangeboden als alternatief voor heroïne.