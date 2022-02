Kleuter zit vast in 35 meter diepe waterput in Marokko

Een vijfjarige kleuter is dinsdag in een diepe boorput gevallen in het noorden van Marokko. Reddingswerkers proberen de jongen zo snel mogelijk te bevrijden, maar de reddingsoperatie verloopt moeizaam.

De vijfjarige Rayan zit ondertussen al meer dan 42 uur vast in de waterput in het dorpje Tamorot, in de provincie Chefchaouen. De kleuter viel tot een diepte van 35 meter en zou bij bewustzijn zijn. De smalle schacht maakt de reddingsoperatie erg moeilijk. Reddingswerkers van de civiele bescherming, lokale autoriteiten, een speleologievereniging en heel wat buurtbewoners werken met man en macht om de kleuter zo snel mogelijk te bevrijden, want de tijd dringt.

Rayan, die volgens de laatste berichtgeving nog in leven was, werd ondertussen bevoorraad met voedsel, drank en een zuurstofmasker. Twee eerdere pogingen om iemand naar beneden te laten zakken, mislukten. De schacht van de put is te smal voor een volwassen persoon om door te geraken. Ook zou er een tekort aan zuurstof zijn. Er werd wel een smartphone naar beneden gelaten om de situatie van Rayan te kunnen monitoren. De kleuter zou volgens de beelden medische hulp nodig hebben.

Te smalle schacht

Omdat de breedte slechts 50 centimeter bedraagt, wordt een succesvolle redding via de waterput zelf moeilijk. Reddingswerkers graven momenteel een nieuwe schacht parallel met de put om zo uiteindelijk bij Rayan te komen. Deze schacht zou ondertussen een 17 meter diep zijn. Ook bij die operatie moeten de reddingswerkers erg voorzichtig te werk gaan om instortingsgevaar te vermijden.

Op sociale media wordt enorm meegeleefd met de kleine jongen. Iedereen hoopt op goed nieuws en er heerst grote solidariteit met zijn familie, zijn naasten en de teams die werden ingezet om Rayan te redden. Hoe de kleuter in de put is beland, is nog niet helemaal duidelijk, al zou Rayans vader volgens Marokkaanse media wel aan de put aan het werk geweest zijn toen het ongeval gebeurde.

Het voorval doet terugdenken aan het verhaal van Julen in 2019. De tweejarige jongen viel in een illegale waterput in Spanje nadat zijn ouders hem uit het oog waren verloren. Ook toen werden grote reddingswerken opgezet, die in totaal twee weken duurden. Het jongetje overleefde het voorval helaas niet.