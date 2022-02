Drie jaar cel voor man die kleding van vrouwen stuk knipte op trein

Een 58-jarige man, die in volle Parijse stads­treinen stukken van de kleding van vrouwen wegknipte om hen te kunnen betasten, heeft van het hof van beroep drie jaar cel gekregen. Eén jaar daarvan is voorwaardelijk. Dat heeft de krant Le Parisien­gisteren bericht.

De huisvader werd veroordeeld voor zes gevallen tussen 2015 en 2018. De slachtoffers, van wie er twee nog minderjarig waren, verweerden zich deels tegen de handtastelijkheden, maar merkten de scheuren in hun kleren pas later op. Eén vrouw was zelfs twee keer binnen een tijdspanne van enkele dagen het doelwit van de man.

Hij kon worden gevat dankzij beelden van de bewakings­camera’s van het treinstation in de buurt van zijn woonplaats. Hij droeg een tas van een busfirma en kon zo geïdentificeerd worden. In de tas vond de politie een schaar. Aanvankelijk legde hij bekentenissen af, maar later trok hij die weer in.

De vervoersmaatschappij in het grootstedelijke gebied rond Parijs heeft het voorbije jaar de strijd tegen seksuele overlast opgevoerd. Tot de maatregelen behoren bewakingscamera’s, speciale veiligheids­diensten, noodnummers en publieke campagnes­.