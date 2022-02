Aan schoolpoort neergestoken wijkagent mag ziekenhuis verlaten

De wijkagent die een week geleden werd neergestoken in Peer heeft woensdagavond het ziekenhuis mogen verlaten. Een twaalfjarige scholier met een mes stak de wijkagent in de rug na een discussie over een verkeersovertreding in de omgeving van het Agnetencollege in Peer.

De wijkagent raakte zwaargewond. Hij liep een klaplong op en belandde op de afdeling intensieve zorgen in het ziekenhuis van Pelt. Na enkele dagen opvolging en herstel op een gewone kamer, is de man woensdagavond naar huis mogen gaan. Daar zal hij nog verder moeten herstellen. Dit heeft waarnemend korpschef Eric Cenens van de politiezone Kempenland bevestigd.

De 12-jarige jongen die de agent neerstak, verblijft in de halfopen gemeenschapsinstelling in Mol. Een beslissing van de jeugdrechter. Daar moet hij drie maanden verblijven. De jongen wordt verdacht van poging doodslag. De jongen gebruikte het zakmes dat hij diezelfde dag pas had gekregen van een dertienjarig meisje. In het onderzoek werden ook zijn moeder en zijn broer opgepakt voor verhoor.