Topman CNN stapt op na relatie met collega

Jeff Zucker, sinds 2013 topman van de Amerikaanse nieuwszender CNN, vertrekt na de onthulling van zijn relatie met Allison Gollust, hoofd marketing.

‘Ik was verplicht deze relatie te melden toen die begon, maar deed dat niet’, schrijft CNN-topman Jeff Zucker in een memo. Het vertrek van Zucker is een aderlating voor CNN. Het 56-jarige netwerkhoofd moest net de lancering van CNN+, een nieuwe streamingdienst, in goede banen leiden. Bovendien staat moederbedrijf WarnerMedia op het punt om overgenomen te worden door Discovery Inc., zo schrijft The New York Times.

Jeff Zucker onderhield al jaren een (wederzijdse) relatie met een naaste collega. Dat kwam naar boven in het onderzoek naar CNN-anker Chris Cuomo. Die werd ont­slagen vanwege hand-en-spandiensten aan zijn broer Andrew, de in opspraak gekomen vorige gouverneur van New York. In het kader van dat onderzoek werden hem vragen gesteld over zijn relatie met Allison Gollust, het hoofd van de marketingafdeling. In zijn verklaring schrijft Zucker dat de twee al 20 jaar nauw met elkaar samenwerken, maar dat de relatie in de voorbije jaren geëvolueerd is. ‘Het was verkeerd om dat niet te melden.’ Gollust blijft wel op post. Ook zij zei spijt te hebben dat ze de relatie niet gemeld hebben. Beiden zijn gescheiden.

De relatie zou ter sprake zijn gebracht door de advocaten van voormalig CNN-anker Chris Cuomo. Die ligt in de clinch met CNN over zijn ontslagvoorwaarden. De nieuwszender weigert hem een ontslagvergoeding uit te betalen omdat hij zich ‘onethisch’ gedragen heeft. Cuomo en Zucker waren ooit close. De CNN-topman had Cuomo weggeplukt bij ABC News en nam hem aanvankelijk nog in bescherming toen zijn positie in het gedrang kwam na het schandaal rond zijn broer, schrijft The New York Times.

Zucker was ook regelmatig het mikpunt van Trumps spot. De voormalige Amerikaanse president beschuldigde CNN ervan om vooringenomen over hem te berichten. ‘Mijn mensen doen gewoon hun werk’, zei Zucker daarover. Maar Trump viseerde in zijn beschuldigingen ook regelmatig Zucker zelf. De twee hebben immers een geschiedenis samen. Zucker was destijds de man die Trumps carrière in realitytelevisie startte door hem aan te nemen in The apprentice.