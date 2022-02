Mediamarkt sluit voorlaatste vestiging bij Makro-winkel

De winkel van Mediamarkt in Deurne sluit de deuren. Dat is aangekondigd op een bijzondere ondernemingsraad. Het personeel zou naar een andere vestiging kunnen worden overgeplaatst.

Mediamarkt stelt dat de vestiging ‘onvoldoende groeipotentieel heeft, binnen een aanvaardbare termijn’. De vakbonden gaven voor de ondernemingsraad al aan dat de winkel verlieslatend is, en daardoor mogelijk gesloten zou worden.

De vestiging is gesitueerd op een Makro-site en ligt in de buurt van drie andere vestigingen van Mediamarkt: Antwerpen, Schoten en Wilrijk. De directie besluit dat die winkels toegankelijker en aantrekkelijker zijn voor klanten. Alle werknemers van de betrokken vestiging krijgen het aanbod om te worden overgeplaatst naar een andere vestiging in de buurt.

Begin 2017 kondigde Mediamarkt nog aan dat het de elektronica-afdelingen van de in nood verkerende Makro-winkels over zou nemen. Maar vijf jaar later blijft daar bijna niets meer van over. Mediamarkt sloot in september al de deuren van drie andere vestigingen die op andere Makro-sites gevestigd zijn. Nu blijven alleen in Machelen de twee ketens nog aan elkaar verbonden. Volgens vakbondsman Youssef Haddad van de christelijke vakbond CNE is ook die winkel verlieslatend.