Facebook verliest voor het eerst gebruikers, aandeel keldert

Het aantal Facebookgebruikers stijgt niet meer. Eind vorig jaar telde het grootste social mediaplatform ter wereld nog 1.929 miljoen dagelijkse gebruikers, tegenover 1.930 miljoen een kwartaal eerder. Beleggers dumpen het aandeel massaal.

Moederbedrijf Meta publiceerde de cijfers woensdagavond, na het sluiten van de beurshandel in Wall Street. Het bedrijf wijt de afname van het aantal gebruikers aan de nieuwe privacyregels van Apple, en de opmars van concurrenten als TikTok. Niet alleen het aantal dagelijkse gebruikers neemt niet meer toe, ook het aantal mensen dat de dienst een keer per maand gebruikt, blijft nagenoeg gelijk op 2,9 miljard leden. Ook de financiële resultaten van Meta bleven in het slotkwartaal van 2021 onder de verwachting.



Volgens Meta woedt er een hevige strijd om de aandacht van de gebruikers. Die geven steeds vaker de voorkeur aan korte video’s, wat een voordeel oplevert voor TikTok en Youtube. Maar de populariteit van dergelijke ‘reels’ heeft ook financiële gevolgen: dat soort filmpjes levert namelijk minder advertentie-inkomsten op.

Het nieuws kwam bovenop de aankondiging van Facebook dat het een punt zet achter het experiment met een eigen cryptomunt.

Beleggers die het aandeel van Meta na de officiële beursuren verhandelden, leden daardoor forse verliezen. Het aandeel ging zo’n 20 procent in het rood. Daardoor ging zo’n 200 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. In het zog daarvan noteerden ook concurrenten als Twitter, Snapchat en Pinterest verlies op.