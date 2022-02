Mika en Laura Pausini presenteren songfestival

De Italiaanse zangeres Laura Pausini, de Libanees-Britse zanger Mika en de Italiaanse tv-persoonlijkheid Alessandro Cattelan zullen van 10 tot en met 14 mei het Eurovisiesongfestival 2022 in Turijn presenteren. Dat hebben de organisatoren woensdag bekendgemaakt.

De aankondiging gebeurde op het Festival van San Remo. De drie presentatoren gaven er het startsein voor het aftellen naar de liedjeswedstrijd, die over 100 dagen plaatsvindt.

‘Ik geloof in het verenigen van mensen door de muren af te breken die ons scheiden en te vieren wat we gemeenschappelijk hebben, maar ook wat onze verschillen zijn’, zei Mika, die vertelde dat hij al sinds zijn kindertijd naar Eurovisie kijkt. ‘Eén keer per jaar voelen meer dan 40 landen dezelfde emotie, ongeacht hun geschiedenis of politieke situatie.’.

Het Eurovisie Songfestival is een van de best bekeken shows ter wereld met meer dan 200 miljoen kijkers. ‘Ik ben blij dat Eurovisie terugkomt naar Italië en vereerd dat ik zo’n evenement mag presenteren’, zie Laura Pausini.

Italië is het gastland voor de 66e editie van de wedstrijd na de overwinning van de in leer gehulde Italiaanse rockers van Maneskin vorig jaar in Rotterdam. Dit wordt de derde Italiaanse editie, na Napels in 1965 en Rome in 1991.

Voor ons land is de Franstalige zender RTBF dit keer verantwoordelijk voor de inzending. De keuze viel al in de herfst op Jérémie Makiese, voormalig winnaar van The Voice Belgique.