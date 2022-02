Chinese bureaucratie beëindigt ‘mentale marteling’ Kim Meylemans

Om 23.25 uur Chinese tijd werd gisternacht op de kamerdeur van Kim Meylemans geklopt. Na een zoveelste dagje op een emotionele rollercoaster mocht de Belgische skeletoni alsnog naar het olympisch dorp. De Chinese bureaucratie is (een beetje) overwonnen, maar of dit de ideale voorbereiding is op een olympische race, is maar de vraag.